WhatsApp提證據　控以色列公司監控及竊取資料

通訊應用程式WhatsApp去年入稟美國法院，控告以色列間諜軟件公司NSO利用間諜程式，透過WhatsApp監控1400名用戶及竊取資料，對象主要是高級官員、記者、人權組織人士等。英媒周三（29日）引述最新的法庭文件指，WhatsApp相信NSO「深入參與」是次網攻，直指NSO需要為嚴重侵害人權的行為承擔責任。

法庭文件指，WhatsApp對負責監控用戶的間諜程式Pegasus進行調查後，發現Pegasus是發動網攻不可或缺的一部分。WhatsApp表示，受害人透過通訊應用程式接收電話後，繼而被Pegasus入侵；又透露NGO對通訊應用程式進行逆向工程、避開了WhatsApp的安全功能，而「未經授權進入」WhatsApp伺服器。

NSO再度否認指控，指NSO是向政府情報和執法機構提供技術，協助他們打擊恐怖主義和重大犯罪；並指不了解政府客戶如何使用公司的黑客工具，故不清楚政府針對的是何人。惟一名與WhatsApp合作的專家指，NSO可能擁有包括IP位址的記錄，以識別被網攻的用戶。