美宗教自由報告出爐　籲制裁新疆黨委書記

隸屬於美國聯邦政府、由跨黨派獨立運作的美國國際宗教自由委員會（USCIRF），周二（28日）發表年度宗教自由報告，指控新疆自治區黨委書記陳全國及前政法委書記朱海侖，多次違反宗教自由，建議華府制裁兩人。

根據報告，中國已連續21年列為「特別關注國」，被指有組織參與、持續及嚴重違反宗教自由。報告指控，中國在新疆等地以人臉識別技術、人工智能（AI）監控少數民族，建議以違反宗教自由為理由，禁止涉及的中國官員入境美國，並凍結他們在美國的資產。USCIRF呼籲，美國國會支持通過《防止強迫維吾爾人勞動法》及《西藏政策及支持法案》。

美國國務院表示，中國應釋放在新疆扣留的人士，並確保所有回教徒及其他宗教信徒，可實踐他們的信仰。

中國外交部發言人耿爽周三（29日）回應指，中國是法治國家，政府依法保護公民宗教信仰自由。他批評，USCIRF多年來發表報告詆毀中國的宗教自由，敦促美方尊重基本事實，摒棄年復一年發表有關報告的錯誤做法，停止利用宗教問題干涉中國內政。