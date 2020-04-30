蓬佩奧稱華府未知金正恩行蹤　衞星拍得專列仍停元山

外界盛傳北韓領導人金正恩抱恙，引起國際關注。外媒早前多次報道美國情報機構及衞星掌握金正恩的行蹤，惟美國國務卿蓬佩奧周三（29日）表明，美國並未取得金正恩的情報，目前正密切監察。

蓬佩奧周三接受霍士新聞訪問，明言︰「我們未有見到他（金正恩），至今我們沒有可報告的情報。我們正密切留意。」他其後再於國務院記者會上表明，「無論那裏（北韓）發生了甚麼」，美國都會繼續專注於推動半島無核化。

蓬佩奧在訪問中指出，美國是更宏觀地監察北韓整體的狀況，憂慮朝方在新冠肺炎疫情下可能會出現饑荒；並指出有關危機將對半島無核化進程造成重大影響。他未有透露有關北韓缺糧風險的詳情；但有消息指，北韓的經濟代表團將於本周內前往中國北京，討論受疫情影響的糧食供應及貿易問題。

專門監察北韓的美國網站「38 North」早前公布衞星圖片，指疑似金正恩的專列最遲於上周二（21日）已停泊在東部元山的專屬火車站，顯示金正恩或正於該處別墅休養。網站本周三再公布新圖片，顯示列車仍然停在原地，但未知它是否在一周以來均未有動靜。報道補充，列車的引擎未有如此前般泊在南行方向，認為專列在短時間內不會發車。