中國連續16年登知識產權優先監察名單　3華網購平台列黑名單

美國貿易代表辦公室（USTR）周三（29日）公布《2020特別301報告》，更新各國的知識產權及貿易行為調查結果。美方今年把中國、印度等10國列為優先監察名單，其中中國是連續16年上榜。USTR同日公布《假冒和盜版惡名市場報告》，把3個中國的知名網上購物平台及美國亞馬遜公司，以及7個廣東省的實體市集列入「惡名市場」名單。

USTR在《2020特別301報告》把中國、俄羅斯、印度、印尼、阿爾及利亞、阿根廷、智利、沙特阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉列入「優先監察名單」；加拿大、墨西哥、巴西、泰國和越南等23國則列入「監察名單」。

報告指，中國繼續列入優先監察名單及306條款監視國，反映華府關注中方強迫技術轉移，以及透過結構性改革加強保護知識產權的需要，包括盜竊商業機密、保護商標、網上盜版及冒牌貨、大量生產及出口假貨、阻礙醫藥創新。報告強調，美方已就中國有關知識產權的不公平及有害行動及政策，在世界貿易組織啟動爭端解決程序，又指今年1月生效的中美首階段貿易協議顯示兩國的談判有重要進展。

至於《假冒和盜版惡名市場報告》，USTR列舉38個網上市場及34個實體市場，指它們涉及從事或推動假冒商標及侵犯版權行為，打擊創新及美國人在外國市場的知識產權，損害美國經濟，估計全球進口商品中有總值5000億美元（約3.9萬億港元）商品是冒牌貨。

報告把中國的敦煌網、拼多多、淘寶網，以及廣東省的多個實體市場列入「惡名市場」，直指：「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。」淘寶網母公司阿里巴巴的發言人回應指，公司會繼續擴大及加強打擊假貨的項目。

此外，USTR指收到美國企業投訴全球網購巨頭亞馬遜，移除假貨的程序漫長而繁鎖，所以把亞馬遜在加拿大、法國、德國、英國、印度的海外網購平台列入惡名市場。亞馬遜發聲明表示強烈不滿報告的指控，直指這純粹是政治行動，是美國總統特朗普政府利用華府處理與亞馬遜私人恩怨的又一力證。