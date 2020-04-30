新冠肺炎：美稱瑞德西韋助康復　華指成效不彰

新冠肺炎至今未有特效藥，醫學界正致力尋找最佳的治療方法。以美國為首的一項大型臨床試驗周三（29日）公布結果，顯示新冠肺炎患者使用抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）後加速康復。惟中國臨床試驗負責人同日在醫學期刊《刺針》刊登的論文卻指出，瑞德西韋對重症患者沒有顯著成效，相反的結果為能否對症下藥增添不確定性。

美國過敏與感染疾病中心（NIAID）周三發布聲明指，新冠肺炎患者使用美國藥廠吉利德科學公司研發的瑞德西韋，康復速度比使用安慰劑的患者快31%；用瑞德西韋治療的康復時間中位數為11天，用安慰劑的則為15天。研究結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，用安慰劑的則為11.6%。這項試驗自2月21日展開，來自美國47地及歐亞21國的1063人參與。

美國抗疫專責小組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇向傳媒表示：「此結果顯示，瑞德西韋在減少康復所需時間上，有明確、顯著及正面的效果。儘管改善31%不像100%那樣吸引，但仍是一次非常重要的概念驗證，證明有藥物可抵擋這種病毒。」他形容這是一個甚好的消息，為如何治療新冠肺炎定下新標準。

與此同時，《刺針》同日在網上刊出由中日友好醫院副院長曹彬教授和北京協和醫學院院校長王辰院士所寫的論文，公布在中國武漢進行、瑞德西韋針對新冠肺炎的全球首個隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床試驗結果。結果顯示與安慰劑相比，使用瑞德西韋治療重症住院患者，未有加快其康復速度或降低死亡率。

該研究有武漢市10間醫院共237名成年病人參與，他們於今年2月6日至3月12日期間住院，經實驗室確認為重症。由於新冠肺炎疫情已在中國放緩，這項試驗在招募志願者方面遇到困難，最終提前結束，但研究人員認為應進行更多試驗。有分析指，中美兩個瑞德西韋的試驗結果不一，凸顯科學家在疫情期間尋找有效療法所面臨的挑戰。