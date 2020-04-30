拜登或邀共和黨人加盟　外界促回應性侵案

美國總統選舉開始進入最後直路，篤定代表民主黨出戰的前副總統拜登卻捲入性侵醜聞，有女權分子擬發公開信施壓，促請他開腔回應事件。拜登周三（29日）則表示，他會考慮在選舉前，公布部分內閣成員的名單，可能包括共和黨人。

前幕僚里德（Tara Reade）指控拜登於27年前性侵她，本周有一名前鄰居及一名前同事分別出面佐證，但拜登在醜聞爆出以來未有正面回應，引起民主黨內一些失望的聲音。有進步派及女權分子討論如何處理，甚至有多個女性組織打算向拜登發出公開信，一方面稱讚他為性暴力受害人發聲，一方面逼他開腔回應里德一事。

報道引述知情人士指，拜登的競選團隊已得知有關舉動，女性組織暫時保留公開信，希望拜登在本月底前，即「關注性侵月」結束前自行發聲明談論事件，並提出改革處理性暴力的體制等議題。有拜登幕僚指出，競選團隊正與相關組織討論，拜登亦有認真考慮他們的意見。分析指，共和黨及總統特朗普陣營已以此來攻擊拜登，他難以置之不理。

拜登周三出席一個網上籌款活動時表示，不排除選擇敵對政黨的人，來擔任其內閣成員，部分人選可能在選舉前公布，以讓選民更了解其將來政府的樣子，「將會像美國一樣」。他表示，不會抗拒有才能的共和黨人加入，但目前未作出任何決定。他將成立委員會審查其副手人選的背景，並曾暗示有意選擇女性擔當此角色。