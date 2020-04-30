新冠肺炎：疑涉武漢　華府煞停蝙蝠病毒研究資金

新冠病毒來自中國武漢病毒研究所的傳言甚囂塵上，美媒周一（27日）披露，美國國家衞生研究院（NIH）於上周五（24日），已終止向一個研究冠狀病毒如何由蝙蝠傳染人類的美國非牟利團體撥款，並要求了解團體是否與武漢病毒研究所有關聯，甚至曾向後者提供華府資金。報道指，NIH突然煞停撥款並不尋常。

新聞網站POLOTICO報道，負責項目的「EcoHealth Alliance」自2015年至今共獲逾370萬美元（約2870萬港元）撥款，研究冠狀病毒透過蝙蝠傳播的風險，以及傳給人類的可能性，NIH早前才發放新一輪資金。

總統特朗普日前在抗疫記者會提及會終止相關撥款，NIH外資研究部副主任勞爾（Michael Lauer）於本月20日發電郵給EcoHealth Alliance，要求對方盡快提供所有與項目有關的中國研究所資料及接受華府資金數目；EcoHealth Alliance則回覆指需時處理要求，但沒有向武漢病毒研究所提供資金，雙方亦無任何合約。

報道指，NIH數日後便通知EcoHealth Alliance取消了未來撥款，並立即停止使用今年獲批的資金。勞爾去信EcoHealth Alliance指，NIH目前不相信此項目的結果符合目標及局方重點。EcoHealth Alliance其後發聲明表示，他們過去20年研究如新冠肺炎等新病症的源頭，計劃與局方對話了解更多停資助的原因。