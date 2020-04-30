中銀稱2012年已出售特朗普債務　美媒澄清報道

美國新聞網站Politico上周五（24日）報道指，美國總統特朗普欠下中國銀行2.11億美元（約16億港元）債務，且快將到期。中國銀行其後向該美媒澄清，在2012年交易後已出售有關債務。Politico最終修正報道，特朗普周三（29日）回應事件指「至少他們認錯了」。

Politico的報道刊登後翌日，中國銀行美國分行一名代表向該媒體發出聲明，指該行在2012年交易後不久已出售特朗普的債務，或將其證券化，又指該行目前對特朗普集團的任何資產都不感興趣。據報，Politico認為該聲明與貸款服務機構的文件相悖，並未立即澄清有關報道。

美國富國銀行周一（27日）證實中國銀行聲明的真確性，該行與特朗普佔30%股份的「美洲大道1290號」摩天大樓並無債務關係，文件將其誤列為債權人。中國銀行補充稱，富國銀行糾正文件錯誤。特朗普周三在Twitter轉發Politico的澄清內容，指「至少他們認錯了」，同時趁機指摘《紐約時報》和《華盛頓郵報》「從不會修正假新聞」。