新冠肺炎：不延長社交距離指引　特朗普恢復視察活動

美國聯邦政府早前頒發的社交距離指引將於當地時間周四（30日）到期，總統特朗普周三（29日）稱指引會逐步撤銷，無意延長，亦支持各州復市。特朗普同日提到下周將恢復視察活動，離開白宮到亞利桑那州。

特朗普周三在白宮與到訪的路易斯安那州州長愛德華茲會面時，表示不會延長社交距離指引，是時候由各州州長自行決定。副總統彭斯則稱指引已由新的重啟經濟方案取代，各州可根據情況逐步放寬防疫限制。特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納認為，5月將是美國經濟的過渡月，國內大部分地區於6月恢復正常，全美到7月會「非常好」。

美國截至周三有近104萬人感染新冠肺炎，逾6萬人死亡。特朗普政府於3月中發布社交距離指引，要求民眾在公共地方保持至少1.8米距離、居家辦公、禁止10人以上聚會等，措施於4月1月延長30日。

另外，特朗普已連續留守白宮7周主持大局，他出席圓桌會議時透露，下周將前往亞利桑那州視察，亦即將到訪俄亥俄州，希望在不久將來可以舉行大型集會。知情人士說，白宮想特朗普視察亞利桑那州的個人防護裝備工廠，試圖扭轉有關他出席抗疫記者會的負面報道。