新冠肺炎：紐約市貨櫃裝60遺體　滲屍水傳惡臭

美國紐約市死於新冠肺炎的患者眾多，要用冷凍貨櫃裝屍。美媒周三（29日）報道，警方當日接報布魯克林區一間殯儀館外停泊數輛裝了40至60具屍體的貨車，有民眾直指聞到異味。殯儀館員工則指，他們已無地方存放屍體，只能先放車上。

警方消息指，殯儀館外停泊了2輛無冷凍裝置的貨車，合共裝有數十具遺體，據指屍疊屍，已滲出屍水兼有惡臭，導致附近商店報警求助。警方目前與其他部門合作調查事件，並封鎖涉事範圍。有居民指，他察覺到屍體已存放上述貨櫃至少數周，批評：「不應這樣對死者。」知情人士稱，除了上述貨櫃，殯儀館另有2個冷凍貨車放屍、一個貨櫃放空棺材。紐約市衞生部沒有回應事件。

同日，《紐約時報》整理美國疾病控制及預防中心（CDC）的統計數據，發現從3月8日至4月11日，紐約州、新澤西州、密歇根州、麻省、伊利諾伊州、馬里蘭州、科羅拉多州的死亡總人數比正常水平高近50%，新冠肺炎死亡人數亦較官方多9000人，意味華府嚴重低估死於疫情的人數。報道指，部分地區的官方死者數低可能是因為不是所有死者都經過病毒檢測，特別是非死在醫院的人。

紐約市有1.3萬人死於新冠肺炎，在上述時間的死亡人數是正常水平3倍或以上，最新資料更顯示或高出6倍。與過去5年的平均數相比，新澤西州的死亡人數是正常水平的172%、即多出5000人，密歇根州則是121%、多出近2000人。另外，有迹象顯示美國醫療系統的壓力沉重，加上民眾怕受感染，令部分人可能死於通常可治療的病症。