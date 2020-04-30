新冠肺炎：紐約州開展抗體測試　恢復非緊急手術

美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，重災區紐約州近日開始對前線工作人員進行抗體測試，以了解疫情傳播情況，初步結果顯示消防員曾感染病毒的比率較高。另外，紐約市有數千名居民不顧居家令，參加一名猶太拉比的葬禮，警方向其中12人發出傳召令。

紐約州州長科莫周三（29日）宣布，向逾15萬的醫護人員和前線人員提供抗體測試，其中1000名運輸人員當日開始接受測試。初步結果顯示，17%的紐約市消防員及緊急醫療技術員有抗體，相信與前線救助民眾時經常有密切接觸有關；紐約市警員則為10.5%，而紐約州南部平均有18%人口出現抗體。

科莫又簽署行政命令，允許州內部分縣恢復非緊急手術，但疫情嚴重的地區將繼續禁止，直至危機解除。截至周三，紐約州單日新增4708宗確診病例，累計確診人數達306,158；另增330宗死亡個案，共23,474人死亡。

紐約市布魯克林威廉斯堡區周二（28日）晚有數千名猶太人違反居家令，出席日前染疫逝世的拉比默茨（Chaim Mertz）葬禮。市長白思豪隨即在社交網表示，已要求警方傳喚或拘捕參加葬禮的人士，惟當地猶太領袖批評是歧視，白思豪強調是為了遏止疫情。

另外，密歇根州政府周三宣布，下月7日起，允許州內的建築業復工。佛羅里達州亦宣布，下周起有限度恢復州內經濟活動，但人口密度較高的邁阿密除外。