新冠肺炎：聯合航空今年首3個月勁蝕17億美元

聯合航空錄得2008年以來最嚴重的季度虧損。

新冠肺炎嚴重打擊航空業，美國聯合航空周四（4月30日）公布今年首3個月業績，勁蝕17億美元（約132億港元），為2008年以來最嚴重的季度虧損。另外，聯合航空、美國航空、達美航空等美國航空公司，將要求美國內陸機乘客佩戴遮掩面部的衣物。

受疫情影響，美國航班數量大減95%，每班內陸機平均只得17名乘客，聯合航空5月及6月會削減公司的90%航班。聯合航空的業績報告顯示，截至3月31日的今年首3個月，公司大蝕近20億美元，去年同期則有2.92億（約22.6億港元）盈利。公司的收益亦較一年前減少17%，跌至79.8億美元（約618.6億港元），稍低於市場預期。

聯合航空行政總裁穆尼奧斯（Oscar Munoz）表示，即使處於危機之中，亦會毫不猶豫地採取確保公司長期成功的決定，強調需求回升時，公司業績將強力及快速反彈。

聯合航空早前公布，4月首兩周的載客量只有20萬人，比去年同期的600萬人大減，預期整個5月的載客量較去年5月單日的載客人數少。公司目前有2萬名員工自願放無薪假，但由於旅遊需求幾乎跌至零，加上短期內無復甦迹象，曾警告可能開始裁員。

另外，達美航空和聯合航空下周一（5月4日）開始，要求乘客在登機前及航班飛行期間，全程遮掩面部，小童可獲豁免；美國航空則於本月11日開始實施。