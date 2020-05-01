新冠肺炎：內媒反攻提10大質問　促美國交代疫情

中美兩國近日就新冠肺炎疫情問題針鋒相對，美方指摘中方隱瞞疫情，美國多州更入稟提告向中國索償。中國官媒《人民日報》Facebook專頁周五（1日）凌晨發文，向美方提出10大問題，包括美國新冠肺炎疫情實況、無視預警的原因、禽流感病毒改造爭議等。有網民和應，要求特朗普政府交代及賠償；但亦有人要求中方首先交出武漢實驗室的研究紀錄。

《人民日報》在貼文中指出，美國的新冠肺炎確診數在100多天內，由1宗增至逾100萬宗，情況為全球最嚴峻，但該國政客「卻不把精力用在抗疫上，而是忙着造謠抹黑、到處甩鍋」。文中指這些舉動反而暴露美國疫情防控中的重重疑點，引起外界質疑，應就相關問題交代。

首條問題引述美國《科學》雜誌網站指，美國政府去年2月「悄悄」批准曾引發巨大爭議的禽流感病毒改造實驗，質問美方為何重啟此危險實驗，卻沒有披露進展。其二，有關位於馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所，質問去年7月一度關閉後近日重開的真相。其三，美國去年舉行代號為「赤色傳染」的傳染病演習，模擬在中國最早出現的病毒危機，質問是否巧合。貼文另提到美國的海外生物實驗室研究，為何從不向外界透露。

《人民日報》又問，美方為何提前預測新冠肺炎疫情大流行，卻又無視警告情報；並要求交代有多少流感患者感染的其實是新冠肺炎，以及新冠病毒實際何時在美國出現，社區傳播是否早已開始。對於美國率先開始針對新冠病毒的疫苗人體試驗，文中又質問如何這麼快拿到毒株；另質問為何美國政府說疫情不嚴重時，官員卻在拋售股票；白宮又何以阻止美國專家學者隨意公開談論新冠病毒。

上述問題引起網民熱論，有人留言稱中國一直受到圍攻，「是時候企出來反攻」，又要求美國不要「惡人先告狀」。留言者大多以中文留言支持追究美國，但亦有人要求中方首先交出武漢實驗室的研究紀錄。美國政府暫未回應有關提問。