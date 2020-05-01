新冠肺炎︰半數州份陸續復市　特朗普今離開白宮休假

美國聯邦政府的社交距離指引於當地時間周四（4月30日）屆滿，全國一半州份將逐步「鬆綁」防疫限制。總統特朗普則將在暌違一個月後，於周五（5月1日）離開白宮，前往馬里蘭州的總統休假地大衞營（Camp David）。他早前表示，將於本周內到亞利桑那州視察當地工業。

美國的新冠肺炎確診病例已增至近107萬宗，近6.3萬人病死。爆發集體感染的航空母艦羅斯福號及驅逐艦基德號，均已完成全部人員的檢測，個案再有上升。羅斯福號增至1102名官兵染疫，佔全艦五分之一；而基德號則有78人確診。

國內除了紐約州疫情高峰有回落迹象外，賓夕凡尼亞州、威斯康辛州、明尼蘇達州等7州在擴大檢測的情況下，周四均錄得破紀錄的新症增幅，反映多地仍有隱形患者危機。德州、新澤西州等多州亦錄的單日死亡個案新高。

但在經濟壓力下，南部、中部、西部山區共20多個州份均按計劃復市，包括喬治亞州、德州及佛羅里達州等。新澤西州計劃於周六（2日）重開州公園及高爾夫球場等娛樂設施；州長墨菲（Phil Murphy）周四到訪白宮時表示，華府提供的55萬個檢測盒有助該州完成擴大檢測能力的目標。

民主黨籍的加州州長紐瑟姆則反其道而行，宣布關閉橙縣的沙灘和公園，阻止民眾違反指引群聚。不過，他亦表示零售及生產等低風險行業可在數周內復工。

各州陸續重啟經濟下，未有規定強制企業復工，未知解封後會有多少人恢復如常工作或出外用膳等。勞工部最新數據顯示，自3月下旬以來，國內已有3000萬人申請失業津貼，失業率飆升至18.4%，為1930年代的經濟大蕭條以來最高。