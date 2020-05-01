新冠肺炎：食品供應鏈受衝擊　牛肉批發價史上最貴

新冠肺炎疫情影響糧食供應，外媒引述美國農業部數據顯示，美國牛肉批發價格飆至每100磅330.82美元（約2580港元）的歷史新高，較2月低位足足抽升62%。不過，正當牛肉批發價格創新高之際，美國肉製品加工生產企業近期頻頻出現因新冠肺炎疫情而關閉的個案，全美食品供應鏈網絡受到嚴重衝擊。

美國密蘇里州衞生部門負責人於周四（4月30日）證實，該州聖約瑟市的一家豬肉加工廠，超過120名員工確診新冠肺炎，衞生部門將對他們的密切接觸者進行跟蹤排查。同日，伊利諾伊州喬斯林市一家泰森公司的肉類包裝廠亦報告出現疫情，至少有92宗確診病例和2宗死亡病例與該工廠有關。

此外，泰森公司宣布，將暫時關閉其位於內布拉斯加州的一家牛肉加工廠，以進行深度清潔工作。該廠為美國最大的牛肉加工廠之一，每日生產的牛肉足以供應180萬人所需。

美國總統特朗普於4月28日簽署行政命令，援引《國防生產法》，要求維持肉製品加工企業的運轉，確保肉類供應。

金融服務公司INTL FCStone首席商品經濟學家薩德曼（Arlan Suderman）表示，受疫情影響，屠宰肉量比所需的屠宰量低40%。肉類加工廠普遍贊成行政命令，因該命令在重新開放經濟時將給他們補償金，但仍然不能解決員工缺勤的問題。

根據國際食品和商業工人聯合會稱，至少有20名肉類和食品加工工人因染疫死亡，並且有5000名工人確診或被迫進行自我隔離。此前，泰森食品於《紐約時報》的整版廣告中警告，食品供應鏈正在破裂。分析指，數以千萬計的美國人失業，經濟崩潰並陷入蕭條，以及食品價格飛漲，通通表明疫情的演變不僅是經濟危機，社會不穩定或即將到來。