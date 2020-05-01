新冠肺炎：反緊急狀態　持槍民兵闖密歇根議會

美國密歇根州州議會周四（4月30日）審議民主黨籍州長惠特默提出延長緊急狀態的要求，包括民兵組織成員在內數百人，到首府蘭辛的議會大樓抗議，部分人持槍闖入，並高舉支持總統特朗普的標語牌，他們均無戴口罩；有議員穿避彈衣自保，有傳惠特默一度被困。

示威由組織「密歇根人團結為自由」發起，取名「美國愛國集會」，示威者周四早上9時闖入議會大樓，有民兵全副武裝上陣，也有人手持寫有支持特朗普及反對惠特默的標語；大批戴口罩的警員在議事廳入口阻止示威者湧入，部分人近距離向警員叫罵，高呼「讓我們進入！」現場非常擠迫，場面混亂。

根據密歇根州法例，只要清楚展示槍械及有合法持槍意圖，民眾可帶槍進入議會大樓，因此有不少示威的民兵在大會逗留或拍照合影，但亦有持槍者試圖進入時遭警員制止；大樓外亦有民眾示威，部分人帶同小童參與。一名議員在社交網發文，指「持槍男子在上方向我們叫喊，我部分同事穿上避彈衣」。

密歇根州的緊急狀態令當地時間周四午夜到期，由共和黨控制的州議會否決延長緊急狀態28天要求，但惠特默其後以簽署行政命令的方式，延長緊急狀態至5月28日，顯示兩黨在復市問題上的角力白熱化。