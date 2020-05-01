首架火星直升機今夏升空　NASA命名為「才智」

美國太空總署（NASA）周三（4月29日）宣布，將於今年7月至8月發射首架火星直升機和堅毅號探測器，進行為期31日的火星任務。NASA將該直升機命名為「獨創號」（Ingenuity），名字來自於亞拉巴馬州一名高中生。

NASA表示，當局早前在全國高中發起「命名探測器」比賽，吸引約2.8萬名學生投稿，並於上月選定維珍尼亞州一名學生所命名的「堅毅」（Perseverance）。NASA其後又決定在投稿作品中，選出即將和堅毅號一同升空的直升機名字，最終由塔斯卡盧薩的北港高中學生魯帕尼（Vaneeza Rupani）脫穎而出。

魯帕尼把直升機命名為「獨創號」，她在文章中寫道：「人類通過發揮創意和智慧，攻克星球之旅的各個挑戰，讓人們能夠體驗宇宙探索的神奇之處。而才智令人們達到驚人成就，將我們的視野拓展至宇宙邊緣。」這架直升機重1.8公斤，由太陽能充電，目前已在南加州完成測試。

NASA表示，獨創號直升機登陸火星後會先有掩護物保護，直至它能獨自執行任務。若獨創號能完成火星試驗任務，證明飛行器可利用太陽能於火星飛行。