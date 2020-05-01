新冠肺炎：美索償無理　華根據國際法毋須負責

美國特朗普政府把爆發新冠肺炎疫情的矛頭指向中國，連日來有民眾甚至州政府入稟美國法院向中國索償，要求中方為他們的損失負責。中國武漢大學國際法研究所教授肖永平近日撰文，指出美國的提訴完全無實質證據，在法律上不值一駁，認為不管是根據美國法律抑或國際法，中國對美國的疫情都不應承擔責任。

肖永平提到，美國訴訟宣稱的理由包括中國是病源地、疫情首發地，中國瞞疫、引起美國公民傷害甚至死亡、疏忽大意、妨害公共利益等，但它們都沒有事實根據。他認為只要美國法院正確跟從現行法律，就不應受理相關案件，並指出原訴人引用美國《外國主權豁免法》中的商業、侵權、恐怖主義豁免，以及違反《禁止生化武器公約》為由，請求美國法院對中國行使司法管轄權，但訴訟理由都不符合適用上述豁免的條件。

此外，肖永平認為根據國際法中國毋須負責，他引用《國家對國際不法行為的責任條款》解釋，要一個國家承擔責任要滿足歸因性、過錯性和違法性，同時要證明國際不法行為與損害結果之間具有法律上的因果關係。他指出，中國的抗疫行為不滿足上述條件，因為科學界至今未確定新冠病毒源頭，而且中國政府沒有瞞疫及不作為，亦對美國亦無國際不法行為。

肖永平形容美方濫訴、誣告，建議中國政府和國民以平常心態和理性態度應對，若美國法院受理案件，便通過外交途徑嚴正交涉，必要提出中方享有主權豁免。一旦法院作出對華不利的裁決，並強制向中國索償，美方行為則構成國際不法行為，中方有權要求美國停止侵權、賠償中國因此遭受的損失。