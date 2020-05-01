特朗普稱南韓願承擔更多軍費　青瓦台指未有定論

美國近年多次要求南韓分擔更多駐韓美軍軍費，但雙方經多次談判後，仍未達成共識。美國總統特朗普上月20日表示，他已拒絕了南韓政府開出的駐韓美軍防衞費分擔金額。然而，特朗普周四（4月30日）稱，南韓已同意分擔更多防衞費。南韓總統府青瓦台官員卻指，雙方仍在談判中，未達成任何協議。

外媒早前報道，韓方曾提出至少增加13%的軍費分擔額，但特朗普與美國國務卿蓬佩奧、防長埃斯珀協商後決定拒絕。特朗普周四則透露，南韓現時願意分擔的軍費金額，甚至較2017年他就任美國總統時提出的更多。特朗普沒有提及雙方的談判過程，及美方要求的金額，但指美韓也希望能達成協議。

不過，有青瓦台官員稱，在談判完成之前，沒有任何協議可以成立，暗示雙方仍有意見分歧。南韓外交部官員也作出相同回應。南韓外交部長康京和周二（4月28日）曾稱，增加13%的軍費分擔額，已是韓方能承受的最高金額。

有分析指，特朗普指南韓願意承擔更多軍費，目的只是向南韓施壓，強調韓方承擔更多軍費一事已成定局。他亦有意藉此向美國國民展示自己的談判成果。