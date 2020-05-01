新冠肺炎︰傅瑩指美打壓華是鷹派意圖　應攜手抗疫

中美兩國近日就新冠肺炎疫情問題針鋒相對，全國人大外事委員會副主任委員傅瑩接受官媒採訪，坦言疫情至今仍有許多未解之謎，在所有國家都擺脫病毒威脅前，很難說誰取得勝利，沒有國家能獨善其身；中美乃至世界各國應停止攻擊、猜疑和指摘，超越政治分歧，攜手抗擊疫情；又指美國打壓中國成長的勢頭，很大程度上是一些戰略鷹派的意圖，不應被美方少數人的意圖帶偏合作抗疫的正途。

傅瑩表示，開展真正意義的全球合作是國際社會抗疫普遍訴求，中美兩國協調與合作是不可或缺的基礎，惟目前中國與美國的合作並不理想；當中國處在困境中時，美國官方不關心，到現在美國陷入困境，又試圖將責任推向中國，毒化兩國關係氣氛，使得兩國抗疫合作的努力不斷受到干擾，究其原因是美國強硬勢力要咬緊與中國的戰略競爭，不想雙方合作抗疫緩和競爭，打亂他們所謂的「戰略部署」。

她續指，美國強硬勢力一直在玩這樣的手法，利用有關中國的一手資訊在美國比較匱乏的情況，散布被污染的訊息，刺激輿論和政客對中國進行無端攻擊，轉而刺激中方輿論作出強烈反應。輿論戰的輪番升級成為他們打壓中國的把柄，把中國描繪成美國所有問題的替罪羊；加上美國處於大選季節，非理性的言論更加多。

傅瑩認為，新冠肺炎疫情是進入21世紀以來，第3場改變世界議程的重大事件，前2次分別是911事件與2008年國際金融危機，惟此次美國沒有釋放出足夠的團結合作的訊號，不出面組織全球防疫，還試圖推卸責任，既不能保護人民，也無力承擔國際責任，種種現象和美國的表現均說明，其霸權正在退場。在未來世界，人類恐怕不會再接受新的霸權，而是期待構建合作的力量，而中國追求的正是合作的力量，未來主導全球議程的應是多國合作。

她指中美關係在疫情發生前已不斷下滑，一定程度上始於現任美國政府調整國家安全戰略，重新聚焦大國競爭，且把中國當作首要的戰略競爭者；疫情發生原本是推動兩國重回合作軌道的重要機會，遺憾的是中美關係核心議題和互動仍向相反方向推進。她警告，如兩國繼續惡性競爭，迫使其他國家選邊站隊，將導致世界走向分裂。她認為，中美可相互進行有限、可控的競爭，同時在多領域開展合作，實現這個前景需要雙方努力，但目前美方意願較小。

傅瑩認為，目前是局勢最困難、最具挑戰性的時刻，但並非不能化危為機，視乎中美兩國做何選擇，需要保持冷靜和定力。中方需要與世界其他認同合作的國家一同團結抗疫，不要被美方少數人的意圖帶偏，需要把注意力放到解決實際問題上，重拾在克服金融危機時同舟共濟的精神。長遠來看，中美還是要回到兩國領導人達成的共識上，共建基於穩定、協調、合作的關係。