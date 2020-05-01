NASA首與3間私企簽約　研發月球着陸器

美國太空總署（NASA）將於2024年進行月亮女神號載人探月計劃。NASA周四（4月29日）宣布，決定讓太空探索科技公司（SpaceX）、亞馬遜始創人貝索斯旗下的太空公司Blue Origin和科技公司Dynetics，競爭開發、建造及發射月球着陸器，是美國首次有私人企業參與此項目研發。

NASA指出，SpaceX研發的「星際飛船」着陸器機身較高，意味太空人屆時需借助起降裝置進出月球表面。Blue Origin的着陸器亦較大，機上配有扶梯。而Dynetics版本的機艙則離地面較近，太空人只需走幾步，便可直接踏到月球表面，效率和安全性較高。3間公司均會使用自己研發的着陸系統。

NASA表示，今次是美國自1972年太陽神計劃後，首次發射載人月球着陸器。當局已與今次選定的3間公司簽訂首期合同，為期10個月，價值9.67億美元（約75.4億港元），各公司期間會調整着陸器設計，NASA將決定着陸器測試次序，最終只會有一家公司獲得合同，該公司的着陸器將搭載史上首名女太空人和另一名男太空人登陸月球。