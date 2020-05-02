再現身西太平洋　美轟炸機重返關島

美國轟炸機近日異常多次現身西太平洋，繼日前飛越太平洋由本土到日本及南海執行任務後，美軍4架B1B轟炸機周五（5月1日）飛抵關島，疑為短暫部署。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周五表示，B1B以每組2架並分2組的形式由德州戴斯空軍基地出發，最先出發、呼叫代號SNARK11及SNARK12的轟炸機，在飛抵西太平洋空域後沿日本東岸飛往西南方，一度飛至沖繩附近的東海水域，之後改往東南方前往關島安德森空軍基地；而稍後出發的另一組、呼叫代號SNARK13及SNARK14的轟炸機，則採取較直接的飛行路線抵達關島。

這是繼4月22日飛越太平洋前往日本，以及4月29日由本土直奔南海後，B1B短期內再度現身西太平洋，但今次與此前任務不同，轟炸機並非「即日來回」，疑是直接部署關島。對此，Aircraft Spots表示，這次應是一次短期的轟炸機特遣隊任務。

美軍4月中結束在關島長達16年的持續轟炸機部署行動，宣稱轉用「動態武力運用」作戰模式，改以外界難以預測的方式向西太平洋派遣轟炸機。過往美軍以無間斷輪換方式，在關島部署B1B、B2A隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機。