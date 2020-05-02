新冠肺炎：白宮批華處理失當　世衞無視台灣人傳人警告

美國白宮新任發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周五（1日）在白宮舉行首場記者會，她批評世界衞生組織明顯偏袒中國大陸，令各國錯過重要的新冠肺炎疫情資訊，又指大陸處理疫情失當已不是秘密。白宮同日亦發聲明指，拒絕讓抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇到國會眾議院作證。

特朗普當日離開白宮，前往馬里蘭州大衞營，改由32歲的麥克納尼主持白宮記者會。麥克納尼為特朗普的防疫政策護航，指世衞沒有公開台灣官員去年12月31日警告病毒會人傳人的資訊，反而重複大陸的病毒不會人傳人觀點。

被問到華府是否向大陸徵收更多關稅時，麥克納尼回應指她不會比特朗普搶先公布，又稱特朗普對大陸不滿，「大陸處理失當已不是秘密」。

特朗普相信病毒源於武漢病毒研究所，惟情報界則指仍需繼續調查，僅稱則病毒並非人造或基因改組。麥克納尼強調特朗普與情報界的說法一致，並稱上述情報只是估計，要交由決策者如何處理情報，而決策者是美國總統。

另一方面，白宮聲明指福奇下周不會出席眾議院撥款院委員的聽證會，指華府仍在全面應對新冠肺炎，包括安全地重啟經濟、加快研發疫苗。聲明稱，若讓個別相關人士出席國會聽證會，會為防控工作帶來反效果，但承諾適當時候會到國會作證。