新冠肺炎：加州多地爆示威　橙縣3000人反對關沙灘

美國加州的民主黨籍州長紐瑟姆，日前宣布關閉橙縣的沙灘和公園後，隨即引起民眾不滿。逾千名示威者周五（1日）聚集在州議會大樓，抗議州政府的居家令及社交安全距離，最終33名示威者被捕。同日，約3000名民眾無視防疫禁令，湧到橙縣著名的亨廷頓海灘示威。

警方在薩克拉門托的州議會大樓外列陣戒備，示威者高舉寫着「捍衞自由」的標語、高叫「美國、美國」、「重開加州」等口號，現場擁擠，大部分人無戴口罩。有小型飛機在高空盤旋，展示印上紐瑟姆樣貌及寫有「結束暴政」的橫額，有示威者認為他的自由正受威脅。

其後警方指示威者不服從合法命令、未經批准下示威、抗拒警方執法，最終拘捕多人。聖迭戈、洛杉磯及三藩市同日亦有民眾舉行類似示威。

另外，大批民眾不滿紐瑟姆強制關閉橙縣所有沙灘，數千人違反命令前往亨廷頓海灘抗議，亦有人在海灘遊玩，大部分都無戴上口罩。橙縣緊急服務官員表示，該縣計劃重開城市，強調重啟指標與州政府一致。紐瑟姆要求示威者顧及自己和家人安全，做好防疫措施。

另一邊廂，密歇根州周四（4月30日）有示威者持槍闖入州議會大樓，抗議州長惠特默要求延長緊急狀態令。總統特朗普在Twitter發文指，示威者是很好的人，他們只是憤怒，希望能夠再次安全地正常生活，促請州政府與示威者對話達成協議。