斥外界不提拜登性侵案　特朗普建議不實要反擊

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登周五（5月1日）首度親身否認前女幕僚里德對他的性侵指控，總統特朗普同日受訪指，針對拜登的指控比對最高法院大法官卡瓦諾的可信，又談及自己亦曾被不認識的人無端指控性侵，建議拜登若指控不實就要反駁。

特朗普批評外界對拜登及卡瓦諾的性侵指控有雙重標準，認為無人想談及拜登的性侵案，形容卡瓦諾是無辜。他建議拜登若指控不實就要否認，還說自己亦是虛假指控的受害者。他說，自己曾被素未謀面的人指控，部分人則曾見面但他零興趣。他續指：「當你突然變成有錢人、名人，再當上總統，你從未見過及聽過的人就會出來指控你。」

白宮新任發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周五首次主持記者會時稱，特朗普政府樂見拜登決定公開回應事件，又指對方在特朗普提議開腔回應後不足16小時就有行動。

里德早前聲稱拜登於1993年、他仍是特拉華州參議員的時候，在參議院的走廊性侵她。拜登連日無回應事件，引來外界抨擊，特朗普周四（4月30日）稱針對拜登的指控可能不實，支持對方開腔回應。拜登其後發聲明否認指控，並要求參議院秘書處翻查里德當年是否曾作投訴，稱「如屬實會有紀錄」。