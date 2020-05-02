漢莎航班量減至1955年水平 全球航空業或海嘯式裁員

新冠肺炎重創航空業，而且短期內無法恢復疫症前的航班水平。有德國航空公司指目前航班量縮減至1955年以來最低水平，全球多間航空公司勢會減省數以萬計員工，作「海嘯式裁員」。聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）周五（1日）警告，若航班需求至10月1日仍顯著減少，將採取更困難及痛苦的行動，暗示會裁員。

美國有視電視新聞網絡（CNN）周五報道，愛爾蘭瑞安航空、英國航空、德國漢莎航空、法荷航集團及北歐航空等多間歐洲航空公司日前表示，經營環境可能需時數年才能恢復至疫情前水平，因此可能需合共解僱多達3.2萬人以節省開支，未來或有更多人失去飯碗。

漢莎航空逾8萬名員工要縮減工時，每日取消3000個航班，機隊92%客機停飛，航班數量重回1955年水平。英航行政總裁克魯茲（Alex Cruz）向員工發信指，今次危機的規模要有實質改變，維持競爭及彈性應對需期長期減少 ；英航機師協會則形容航空業者面對海嘯式裁員。

除了歐洲的航空公司，美國航空公司亦面對相同困境。美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空已有約10萬名員工要減人工或放無薪假至少9個月。國際航空協會日前估計，全球航空收益今年會大減55%，相當於3140億美元（約2.44萬億港元）。