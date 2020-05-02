新冠肺炎：白宮對華政策變強硬　波廷格疑為幕後推手

新冠疫情在全球爆發以來，美國總統特朗普對中國的態度在過去3個月發生重大變化。由最初的大加稱讚，到3月中以後一度使用「中國病毒」，又指病毒來自武漢實驗室。有分析指，白宮在對華政策忽然轉強硬，跟現任白宮副國安顧問波廷格有密切關係。

46歲的波廷格畢業於馬薩諸塞大學，主修中國研究，說得一口流利的中文。他於1998年至2001年期間擔任英媒駐北京記者，其後加入《華爾街日報》。2003年沙士爆發期間，波廷格就在中國全程報道。波廷格2005年加入美國海軍陸戰隊，在伊拉克和阿富汗擔任情報官員。

波廷格在2017年首次加入特朗普政府，擔任白宮國安會亞洲事務高級主任。同年他協助制定特朗普政府的首份《國家安全戰略》，正式把中國定義為戰略競爭者。去年，波廷格推動特朗普打壓中國通訊設備商華為的決定，把華為列入商務部的實體名單。波廷格指控華為得到了中國政府補貼，違背了市場公平競爭，還表示讓華為的5G設備進入美國通訊市場屬真正的威脅。

近期美國指控新冠肺炎病毒來自武漢實驗室，美國《華盛頓郵報》爆料指，波廷格就是推動這個謠言的人。在幕後，他極力說服美國情報部門往陰謀論的方向調查。