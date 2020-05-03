新冠肺炎：美媒指情報部門相信　病毒源自華實驗室

澳洲《每日電訊報》上周五（1日）披露，一份由「五眼聯盟」就新冠肺炎疫情撰寫的研究檔案，內容直指中國有意隱藏或摧毀證據。美國霍士新聞上周六（2日）引述消息指，該份檔案與美國情報部門的觀點大致相同。

報道引述一名美國高層官員指，美方情報部門人員認為中國遲報病毒人傳人時間、得悉病毒為新冠病毒時間，以及隱瞞疫情擴散的觀點，其看法均與該份由美國、加拿大、英國、澳洲及新西蘭情報同盟撰寫的研究檔案一致。

對於「五眼聯盟」指病毒源於中國一個濕街市，該名官員指，美方情報部門還未能確定。他另提到，國內17個情報部門中，有7成至7成半部門相信，病毒來自中方實驗室，餘下部門因無掌握確鑿證據而未能達一致意見。

該名官員補充道，美方情報部門已將病毒流出意外，歸納成動物傳人或實驗室犯錯洩漏。他指中方隱瞞病毒源頭及如何傳播資料，動搖華府盟友，「每個人都對中國人感憤怒」。

澳洲《每日電訊報》上周五（1日）披露一份由「五眼聯盟」撰寫，有關疫情的研究檔案。該份15頁研究檔案直指中國有意隱藏或摧毀證據，導致全球數以萬計人病歿。