前女幕僚澄清　無用「性侵」字眼投訴拜登

美國民主黨總統參選人拜登上周五（1日）首度回應性侵風波，反駁女事主里德聲稱曾就事件投訴的說法。美媒上周六（2日）則報道，里德承認投訴時未有提及「性侵」字眼，但強調自己曾投訴拜登令她「不舒服」。

拜登否認指控的同日，里德接受美聯社訪問時表示︰「我記得我提及他（拜登）說想我為他斟茶遞水，因為他喜歡我的雙腿；而這令我感不舒服。我知道那時我太害怕，不敢寫下有關性侵的事。」她指，當年描述了自己與拜登所發生的事情，承認沒有用到「性侵」一詞，但有提及怕被「報復」。

里德曾在拜登任參議員時任職其幕僚，她早前指控拜登曾在27年前性侵自己。里德聲稱曾向上司投訴不果，最終受壓離職。但里德去年接受美聯社訪問時，表示自己當年前往參議院投訴時「臨陣退縮」。里德上周五再受訪，澄清所謂「臨陣退縮」，是指自己未有明確指控拜登性侵，而非沒有投訴。

里德在去年與另外7名女子，一同指控拜登的不恰當親密行為令她們感不適。里德當時提及，拜登曾摸她的肩膀及把玩她的頭髮，亦表明「我不怕他，他不像是想把我帶去開房之類的」。拜登當時有回應該8名女子的指控，承諾會「更謹慎地尊重他人的個人空間」。