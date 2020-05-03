新冠肺炎︰新澤西州重開後新症增　紐約州長促勿盲目解封

墨菲在社交網貼出影片，顯示州內豎起了「別做蠢蛋，保持安全距離」的標示牌。

美國的新冠肺炎疫情未平，惟各州在經濟壓力下已陸續解封。新澤西州上周六（2日）起重開公園及高爾夫球場，惟州內新症增幅同日即有所回升；州長墨菲（Phil Murphy）指情況或與檢測數增加有關。紐約州州長科莫當日則警告，目前時機未成熟，不應「盲目」解封。

新澤西州上周六重開公園及高球場，墨菲形容此舉是「關鍵測試」，會觀察新症有否增長及民眾有否遵守社交疏離指引。他指，如果州政府發現民眾不負責任的「愚蠢行為」，將毫不猶豫的重次關閉公園等。墨菲又公布，州內醫院將收到聯邦政府的17億美元（約132.6億港元）撥款。

新澤西州上周六的死亡個案增幅有所回落，但新增了2912宗確診，數字回升。墨菲指，有關情況或與當局擴大檢測數有關。密西西比州的新症和新增死亡數在上周五（1日）亦創新高，州長里夫斯（Tate Reeves）需即時放棄原定當日放寬居家令的決定。

美國約一半州份已陸續重開，但疫情重災區紐約州的情況仍然嚴峻。科莫呼籲外界「不計感情、政見」地考慮情報和事實，不應「盲目」重開州內設施及活動。他指，該州仍每日錄得約900宗確診，部分源頭不明，強調封城令仍有必要。墨菲亦同意科莫所主張的謹慎重開步調。

美國各州均擴大檢測數量的情況下，北卡羅萊納州、艾奧瓦州、波多黎各在上周六均錄得最高紀錄的單日新症增幅。全國在上周五（1日）新增3.4萬宗確診，為上月24日以來最大增幅。美國全國累計約有113.3萬宗新冠肺炎病例，其中逾6.6萬人病死。