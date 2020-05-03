特朗普競選策略　攻擊拜登親華引發選民厭棄

美國2020年總統選舉勢是總統特朗普與民主黨參選人、前副總統拜登之爭，美媒周日（3日）披露特朗普陣營的競選策略，他們認定取勝關鍵是透過攻擊拜登親華等手段，令更多美國人不滿他。特朗普競選團隊原定斥巨資推出多個廣告，攻擊拜登親華。惟新冠肺炎疫情打亂特朗普的競選計劃，其幕僚現時希望先大力宣揚特朗普的抗疫成果。

《華盛頓郵報》引述多名特朗普的競選幕僚報道，他們認為特朗普於2016年能擊敗民主黨候選人、前國務卿希拉妮，是因為成功讓美國人不喜歡對方。特朗普今年有意沿用此策略，集中進行反拜登宣傳令更多人討厭他，讓選舉變成特朗普與拜登之間的選擇，而非針對特朗普施政的公投。消息指，特朗普陣營就何時及如何利用廣告持續追擊拜登仍有分歧，有人希望現在執行，有人則想等到黨代表大會之時。

另外，美國的新冠肺炎疫情是特朗普競選的「程咬金」，拜登在抗疫期間保持低調，大部分時間留在位於特拉華州的寓所，僅每日交代最新疫情及間中受訪，令特朗普陣營大失預算。特朗普的幕僚認為目前要先推銷總統的抗疫成果，所以上月決定押後播放攻擊拜登親華的廣告，改為將花費100萬美元（約780萬港元）賣廣告宣傳抗疫成績。報道亦指，民主黨在數個關鍵搖擺州的廣告支出佔上風，而特朗普有數個追擊拜登親華的廣告未播。

知情人士透露，特朗普陣營目前多了新戰線，就是拜登前女幕僚對他的性侵指控，以及拜登經常失言。不過，由於特朗普亦曾受性醜聞纏身，所以這兩個追擊範疇有挑戰性。