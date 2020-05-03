新冠肺炎：揭醫院物資短缺　衞生部監察長遭撤職

美國總統特朗普周五（1日）晚提名新任衞生及公共服務部監察長，替換現時代理該職位的首席副監察長。由於當事人上月曾發表報告，指國內醫院物資嚴重短缺，無法滿足新冠肺炎病毒的檢測需求，外界質疑白宮此舉有秋後算帳之嫌。

白宮宣布提名波士頓聯邦助理檢察官韋達（Jason Weida）為衞生及公共服務部監察長，理由是他監督「很多有關醫療保建及其他範疇的複雜調查」，但仍須獲參議院確認任命。至於今年1月起代理該職位的格里姆（Christi Grimm），繼續出任衞生及公共服務部首席副監察長。白宮以人事決定為由拒絕評論此事。

輿情認為白宮替換格里姆，與她批評聯邦政府的抗疫工作有關。今年4月，格里姆團隊調查全美46州合共343間醫院後發表報告，表示醫院的病毒檢測試劑嚴重不足，導致檢測結束延誤，同時口罩等與防疫有關的物資出現「普遍短缺」。

特朗普同月6日回應報告時深感不滿，不但斷言調查結果錯誤及有政治偏見，更追問撰寫報告人士的身份，但搞錯了對方的性別：「他（監察長）從哪裏來？他叫甚麼名字？」他之後在社交網攻擊格里姆，聲稱她在奧巴馬政府任職，質問對方有否就華府當年應對H1N1豬流感不力，導致1.7萬人死亡一事撰寫報告。

美媒報道，格里姆是職業調查員及審計員，1999年克林頓政府時期加入衞生及公共服務部的監察長辦公室，曾在共和黨及民主黨政府任職，也非政治委任人士。今年1月，另一位代理監察長退休後，她以代理身份接管監察長辦公室。

民主黨參議員默里（Patty Murray）發表聲明批評特朗普這項人事決定，指他不但沒有告訴國民有關新冠病毒或華府應對疫情的真相，更令說出真相的獨立政府官員噤聲；強調不論總統如何否認、攻擊、對抗，也不能凌駕於監督之上。