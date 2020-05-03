元首級淫媒性侵案　有指安德魯3次拒絕協助調查

英國安德魯王子捲入美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦的性醜聞，有受害人稱曾被迫與安德魯性交。代表愛潑斯坦性侵案多名受害人的律師博伊斯（David Boies）近日表示，安德魯曾3次拒絕協助調查。但博伊斯相信，安德魯身處愛潑斯坦物業中的情況，應該曾被拍攝下來。

安德魯否認一切有關愛潑斯坦案的指控，並聘請了英國其中一個最有名的引渡法專家、御用大律師萬江儀負責此案。博伊斯指，他的團隊在過去幾個月以來，已最少3次以書面形式，正式邀請安德魯協助調查。信件被寄到安德魯於英國倫敦的住址，及交到其律師手上，但安德魯都沒有答應。博伊斯認為安德魯根本沒準備與他們合作。

安德魯早前亦被指拒絕配合美國聯邦調查局（FBI）的調查。博伊斯認為美國檢察官不會就此作罷，他也有意親身到英國與安德魯面談。他覺得像安德魯這種身份尊貴的人，身邊的顧問往往不能給予他良好的建議，因為顧問認為只要想盡方法來讓安德魯不用做他不想做的事，就會受重視。博伊斯深信，曾有影片拍攝到安德魯身處愛潑斯坦的物業，不過影片有可能已被銷毀或藏起來，他們需要嘗試把它們找出。