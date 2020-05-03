肯塔基打吡賽馬延期　海龜賽跑「望梅止渴」

美國原定本月初舉行的三冠賽馬盛賽事肯塔基打吡大賽，因受疫潮影響暫定延至9月初才舉行。雖然如此，一項別開生面的海龜賽跑在上周六（2日）於網上播出，讓競跑賽事愛好者「望梅止渴」。

該項名為肯塔基海龜打吡的賽事共有8隻海龜參賽，主辦單位形容是「體育比賽中最慢的2分鐘」。賽事日前在芝加哥舉行及錄影，片段經剪輯後於美國東岸時間上周六晚上7時在YouTube播放，主辦單位邀得肯塔基打吡大賽的主持科爾默斯（Larry Collmus）為海龜打吡旁述，讓賽事保持賽馬打吡的「原汁原味」，並呼籲收看比賽的觀眾慷慨捐款，主辦單位則配對捐出善款。賽事由5號海龜「WHAT THE TURTLE NECK」獨贏。

海龜打吡對上一次舉行是75年前、二戰時期，美國政府希望人們將投注賽馬等娛樂的消費用來支援國家，一度禁止賽馬，而每年5月首個周六舉行的肯塔基打吡大賽因此延至同年6月才舉行，當時的主辦單位遂以肯塔基海龜打吡大賽代替，讓人們苦中作樂。當年共有167隻海龜參賽，吸引逾6000人現場觀賽。