新冠肺炎：特朗普有信心疫苗年底前面世　承諾盡快復工

新冠肺炎疫情在美國未受控，美國總統特朗普周日（3日）在華盛頓林肯紀念堂接受訪問時指，有信心新冠肺炎疫苗在今年12月前面世。他亦再次將疫情歸咎中國，強調自己做正確的事，指全靠政府的防疫措施才能成功拯救至少100萬人的生命。

特朗普周日出席霍士新聞一個節目時，表示非常有信心疫苗在今年年底面世。專家一般預計最快明年成功取得疫苗，特朗普則稱：「我們很快就會有疫苗。」被問到是否擔心加快研究疫苗及人體測試會涉及潛在風險時，特朗普回應道：「不會，因為他們是志願者。他們只是希望協助這個過程。」

對於當局早前批准使用藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）治療新冠肺炎患者時，特朗普認為華府會全力推研發瑞德西韋。他又推介以治療瘧疾的羥氯喹對抗新冠肺炎，惟不少專家此前質疑藥物產生嚴重副作用。特朗普批評，民主黨將事件政治化、寧願見到患者無法康復，都不願採用這個治療方案。另外，生產瑞德西韋的藥廠吉利德表示，公司會經美國政府向全國病人提供藥物，亦會出口到他國。

特朗普早前預計全國最終有約6萬人死於新冠肺炎，他在節目將此預測大幅提高至10萬人。他重申「若不是華府的行動，最低程度會有100萬人死亡」。

此外，特普朗再次聲援抗議防疫禁令的示威者，說：「你看見示威浪潮席捲全國，這些都是有意義的運動。」他又承諾會在安全情況下盡快重啟經濟，並指只要保持社交距離，民眾可以前往公園和沙灘；敦促學校在9月份重新開放。