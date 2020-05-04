新冠肺炎：各地重啟下確診續增　官員籲勿人群聚集

美國早前發出分階段重啟經濟活動指引，目前已有約一半州份有限度重啟經濟，不少民眾近日亦紛紛出門活動。但有官員表示，仍有20州的新冠肺炎新增個案不斷增加，要求人們勿群體聚集，並保持社交距離。

上周六（2日）有數千人聚集在首都華盛頓的國家廣場，觀看海軍飛機在上空飛行表演，以向前線醫護等抗疫人員致敬。在紐約市，不少市民湧向曼哈頓的公園野餐、曬太陽。德州亦有大量民眾前往海灘享受久違的陽光。

白宮抗疫專責組協調人布里克斯（Deborah Brix）表示，除非能保持1.8米的社交距離，否則民眾在海灘聚集並不安全，並反對在現階段開放美容院和水療中心。她指出，反對居家令的示威者聚集亦增加病毒傳播風險。

食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）指出，上周日（3日）美國仍有約20個州的新增確診與死亡個案錄得擴大增幅，包括伊利諾伊州、德州、馬里蘭州及印第安納州。他說：「人們以為現時疫情開始顯著放緩，但其實並沒有。」截至上周日，全國單日新增逾2.7萬宗新增確診個案、再多1154人病死；國內累計已有118.8萬宗病例，其中近6.9萬人病死。