新冠肺炎：確診破10萬　博爾索納羅出席反法院集會惹議

南美新冠肺炎疫情嚴峻，巴西累計確診病例突破10萬，成為全球第9個超過10萬人確診染病的國家。總統博爾索納羅周日（3日）不戴口罩出席巴西利亞市的反民主集會，向數百名支持者抨擊國會和法院，擬針對司法部長莫羅（Sergio Moro）對其指控展開調查。政界批評其言行不負責任。

巴西過去24小時出現4588宗新確診，國內病例累計突破10萬大關死亡人數亦增加約4%，共7025人病歿。美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）等數十名公眾人物周日聯署一封公開信，呼籲巴西政府保護偏遠地區原住民，警告指伐樹者和牧場主可能會將疫情引入原住民社區，如同種族滅絕。

疫情嚴峻下，巴西利亞市周日仍有集會，示威者要求取締法院及國會，恢復軍政府時期使用的極權措施。出席的博爾索納羅雖然未有呼籲軍方接管執政，但在網上直播演講中直言：「我們的武裝部隊站在人民的一方，也是秩序、民主、自由的一方。我們不再允許任何干涉，我們的耐心已耗盡。」有外媒指，集會上至少3名攝影師遭示威者襲擊。

司法部長莫羅上周因不滿博爾索納羅開除聯邦警察總署署長及干預警方，憤而辭職。其後，最高法院亦否決博爾索納羅提名親信填補該空缺，令他面臨最嚴重的政治危機。博爾索納羅其後發貼文指稱莫羅是背叛耶穌的使徒「猶大」。