新冠肺炎：特朗普斥華誤導全世界　加關稅是終極懲罰

美國總統特朗普周日（3日）接受霍士新聞訪問時，再次批評中國隱瞞新冠肺炎疫情，形容中國「犯下可怕的錯誤」。他亦再次表明對中國採取報復手段，聲言加徵關稅將會是「終極懲罰」。

特朗普當日在林肯紀念堂回應觀眾在社交網提交的問題，他認為中國在疫情上誤導全世界，說：「他們（中國）犯了可怕錯誤，但不想承認。」他又提到：「我的看法是他們犯下錯誤，他們嘗試隱瞞、嘗試撲熄，好像着了火一樣，但就無法撲熄火種。」他亦批評中國處理疫情失當，指北京政府不容許居民到國內其他地方，但就可以前往其他國家。

當被問到會否向中國加徵新關稅時，特朗普回應指這是個終極懲罰，並形容關稅是個很好的談判工具。中美首階段貿易協議要求中國大額購入美國貨品，特朗普則威脅，如果中方停止購買美國貨就會終止協議。對於新冠病毒是否源自中國武漢實驗室，特朗普透露，華府就病毒起源撰寫一份強而有力的報告。

華府多次被斥責低估病毒嚴重性，特朗普辯稱指，一開始所有人都忽視病毒的嚴重性，包括眾議院議長佩洛西及過敏與感染疾病中心主管福奇，並指後者曾說：「這會過去的，不是甚麼大事。」