新冠肺炎︰美指武漢實驗室為疫源　世衞稱未收到證據

美國政府日前指，有證據顯示目前肆虐全球的新冠病毒源自中國武漢的實驗室。此前被美國叫停資助的世界衞生組織周一（4日）則指，尚未收到華府所指的新冠病毒起源的任何具體證據；同時強調追溯病源應以科學為中心，呼籲勿作「咄咄逼人的過失調查」。

世衞衞生緊急項目負責人瑞安周一在世衞日內瓦總部舉行的例行記者會上，表明未收到關於疫源的「任何具體數據或證據」，認為美國的說法「仍是猜測」。瑞安指，追溯病毒源頭是防止事件重演的重要工作，世衞樂見各方加以調查，認為美國政府可自行決定是否向世衞共享證據。但他又指，世衞認為各方不太可能在「信息真空」中查明疫源。

瑞安續指，世衞根據已知情報，認為新冠病毒源於自然界，當務之急是加深對病毒自然演化及宿主的了解。他強調，不能將調查病源視作「咄咄逼人的過失調查」，形容「那是政治問題，而非科學問題」。

瑞安同時再次讚揚中國在疫情爆發伊始，就與國際社會溝通合作，世衞樂見中方延續該精神，查明病情起源。他認為，最終答案仍可能受到政治解讀，但基於科學的病毒溯源相信將造福全人類。