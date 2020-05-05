拜登要求披露性侵投訴紀錄　參議院拒絕

美國民主黨總統參選人拜登早前被其前女幕僚里德指控性侵，風波持續不斷。拜登受壓半月後終開腔否認，並要求參議院秘書處翻查里德當年有否作出投訴。惟參議院周一（4日）拒絕要求，表示秘書處並無公布有關資訊的權限，令拜登性侵疑雲繼續發酵。

在參議院周一拒絕其要求後，拜登競選團隊回應時提出3個問題︰參議院可否僅透露里德的投訴紀錄是否存在；有沒有人有權合法地公開紀錄；以及要求參議院公開1990年代處理性侵指控的程序。

共和黨全國委員會的緊急應變總監格斯特（Graham Guest）批評，拜登先是任由傳媒向國家檔案館尋找紀錄，其後又將問題拋到參議院身上；形容參議院拒絕其要求是中止了拜登的「假裝透明」手法。

里德早前指控，曾在27年前遭拜登性侵；她聲稱當時向上司投訴不果，最終受壓離職。但美聯社其後引述里德指，她投訴時未有用上「性侵」字眼；里德否認報道。拜登上周發聲明否認指控，並要求參議院秘書處翻查里德有否作出投訴，稱「如屬實會有紀錄」。

另外，拜登競選團隊周一發表減少種族貧富差異的政綱，力求爭取黑人選民支持。拜登團隊提出設立「公共信用報告組」，以改革現時因為未有考慮種族差異、而令黑人信用評分偏低的舊有制度和組織。

另有人成立了名為「選派米歇爾」的委員會，致力推動拜登選擇前第一夫人米歇爾作為其競選副手。該委員會認為，米歇爾將為拜登團隊大大加分，有助民主黨重奪總統寶座。