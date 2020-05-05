馬杜羅政府就政變案再拘13人　包括兩名美國公民

委內瑞拉未遂政變一周年之際，政府周日（3日）宣稱瓦解了企圖推翻總統馬杜羅的陰謀，並將事件歸咎於美國及鄰國哥倫比亞。馬杜羅周一（4日）指，政府拘捕了13名涉案的恐怖分子，包括兩名與前美軍有關的美國人。

馬杜羅政府指，委軍周日擊斃8名乘坐快艇入侵的哥倫比亞傭兵及拘捕2人，繳獲印有美國國旗的頭盔及軍服。美國及哥倫比亞否認涉事，但美國陸軍前特種部隊成員古德羅（Jordan Goudreau）事後承認策動反馬杜羅政變，企圖「解放」委內瑞拉。他又指，自己與委國反對派領袖瓜伊多已達成協議，但後者否認。

馬杜羅周一發表電視講話，公布已拘捕了古德羅的共犯、美國人貝里（Airan Berry）及登曼（Luke Denman），並展示了被指是屬於兩人的美國護照和證件。馬杜羅指，政府在政變事發前已收到風聲，又指兩人是想「扮演英雄」。古德羅同日亦受訪，直承貝里和登曼「是我的人」。

委國消息指，貝里和登曼是在周一被擒，目前被委軍情報機關扣留。而登曼的母親則指自己從未聽聞過古德羅這個人，亦無聽兒子提及過委內瑞拉問題。美國國務院暫未回應有美國公民被捕一事，但華府早前已強烈否認與此案有關。