新冠肺炎︰蘋果Google系統禁用GPS　受患者追蹤App冷待

多國推出追蹤應用程式，以便查找確診患者所在及曾接觸過的人士。（Getty Images圖片）

美國蘋果公司及Google母公司Alphabet，上月起合作研發一個新應用程式系統，以協助追蹤新冠肺炎患者曾接觸過的人士。兩間公司周一（4日）表示，系統將禁用GPS定位功能追蹤用戶所在；惟多個應用程式表明無意使用該系統。

該系統將不可使用或儲存GPS定位數據，只可利用手機的藍牙信號追蹤患者曾接觸的人士，數據僅公共衞生部門可用，以保護用戶私隱及防止政府藉此收集公眾數據。缺點除耗電外，iPhone及Android作業系統設備會因省電等原因定時自動關閉藍牙，直至用戶重新開啟，期間或錯過患者接觸鏈。

另外，每個國家（包括州或地區）只可有一個應用程式使用該系統，美國各州亦可使用該系統。其中，猶他州患者追蹤應用程式可用GPS和藍牙定位，開發軟件公司Twenty指未有計劃使用該系統，除非它比目前方案有效。加拿大艾伯塔省的追蹤應用程式ABTraceTogether雖不收集GPS數據，但亦指無意使用新系統。