新冠肺炎︰要求顧客戴口罩　商店保安遭槍殺身亡

美國密歇根州弗林特杰納西縣一名「一元店」男保安，上周五（1日）因要求一名女顧客按州例戴上口罩，竟遭其3名家人開槍尋仇，頭部中彈不治。涉事3人面臨一級謀殺、持槍等多項重罪指控，其中2人仍下落不明。商店方面暫未有置評。

女疑犯沙梅爾（Sharmel Teague）的女兒當日因未戴口罩進店，而被43歲保安穆內林（Calvin Munerlyn）要求她戴上口罩，否則離開店內；同行的沙梅爾為此與其口角，並在離開20分鐘後，再攜同44歲丈夫蒂格及23歲兒子畢曉普（Ramonyea Bishop）折返。閉路電視片段顯示，畢曉普期間向穆內林的後腦開槍。

根據州長惠特默的一項行政命令，所有零售業員工和顧客必須戴口罩。涉事3人同時被控違反行政命令，沙梅爾正被拘留，但警方仍在懸賞追查拉利及畢曉普的下落；案中女兒則未被起訴。警方聲明指死者穆內林當時只是在履行職責。

另外，南卡羅萊納州薩姆特市一名38歲婦人霍利迪（Shenir Gibson Holiday），上周六（2日）在北卡羅萊納州一間超市刻意舔手、咳嗽及摸食物，過程被閉路電視錄下。她其後被捕及強制送往檢測，保釋金達10萬美元（約78萬港元），據悉她早前亦曾在另一間餐廳將舔過的硬幣放入貼士樽後逃跑。