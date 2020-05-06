新冠肺炎：蘋果開發者大會下月改網上舉辦　31年來首次

由於新冠肺炎疫情影響，美國蘋果公司周二（5日）宣布將於6月22日舉辦一年一度的全球開發者大會（WWDC），所有開發者可透過Apple Developer App和Apple開發者網站以網上虛擬方式免費參加。這將是蘋果31年來首次採取網上形式召開WWDC。

蘋果公司指，第31屆WWDC20為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的未來發展，並能向蘋果工程師學習，攜手打造各種應用程式體驗。

蘋果全球巿場行銷高級副總裁席勒表示，WWDC20將會是蘋果迄今規模最大的大會，在6月的一周內，以前所未有的方式讓全球超過2300萬人的開發者齊集，以了解蘋果平台的未來展望。

此外，蘋果亦公布名為「Swift Student Challenge」的活動，讓學生開發者透過創造自己的 Swift playground，來展示對編碼的喜好。Swift Playgrounds是一款適用於iPad與Mac的創新應用程式，可學習Swift程式設計語言。