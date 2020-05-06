新冠肺炎：特朗普訪N95工廠　無視規定拒戴口罩

美國總統特朗普周二（5日）在亞利桑那州鳳凰城視察一間口罩工廠時，期間他只戴上護目鏡，但沒有理會指示而拒絕佩戴口罩。同時，他亦讚揚廠房生產的N95口罩質素很好，而不是其他國家提供的劣質口罩。

一直拒絕戴口罩的特朗普，當日前往口罩生產商Honeywell的廠房視察，廠內生產線的員工均有佩戴口罩，但特朗普沒有理會「全部人在工廠內須戴口罩」的告示，期間只戴護目鏡，他隨行的官員也沒有遵守規矩。特朗普出發前被問會否戴口罩，他指：「如果這是口罩廠生產的，我會戴上的。」白宮官員解釋稱廠方說口罩不一定要戴。

特朗普參觀工廠後讚揚員工的努力，又稱Honeywell在短短5周內落成，為當地創造500個就業職位，說：「這些工廠合力每月製造超過2000萬個N95口罩，是一項奇迹成就。」他讚工廠的N95口罩質素很好及完美，稱：「他們（美國工廠）不會生產劣質口罩，而不像其他國家運送過來的口罩。」

另外，特朗普亦表示，國內疫情已進入第二階段，白宮應對疫情的專責小組將會解散，強調當局的工作是安全地重啟經濟活動，國家不能長期處於封閉狀態。領導抗疫工作的副總統彭斯亦表示，華府考慮在本月底國殤紀念日開始，將抗疫工作轉至傳統模式。