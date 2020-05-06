新冠肺炎：抗疫專責組將解散　重點轉至復市

美國聯邦政府對抗新冠肺炎的工作，一直由副總統彭斯領導的白宮抗疫專責組負責。美媒周二（5日）率先披露，白宮有意把之後的重點放到研發疫苗及復市，將於未來數周解散專責組。彭斯及總統特朗普同日先後確認消息，指美國將進入階疫第二階段，擬於月底的國殤紀念日前後解散專責組，改為由各聯邦部門各自協調抗疫，部分成員仍會向總統提供意見。特朗普同日亦明言，即使會有更多美國人染疫甚至死亡，美國也必須立即重啟經濟。

美國截至周二有逾120萬人感染新冠肺炎，逾7萬人死亡，華盛頓大學推測顯示各地放寬社交距離措施，全國至8月4日或有13.5萬人病亡。即使疫情依然嚴峻，多名知情人士向美媒透露，白宮打算把焦點轉到研發疫苗、治療方法、擴大檢測，以及復工復市、重啟經濟，過敏與感染疾病中心主管福奇、專責組協調員比爾克斯則會繼續為總統及各州州長提供建議。

有消息指，解散專責組是因為彭斯想多點外出視察，難以兼顧幾乎每日召開的會議，認為交由衞生及公共服務部等部門領導會較好。

彭斯在白宮向記者承認與聯邦應急管理局商討解散專責組安排，暫定5月25日的國殤日前後或6月初，又形容美國在抗疫取得重大成就。特朗普視察亞利桑那州的口罩廠時亦確認消息，指小組會逐步淡出，白宮正尋找安全的復市方式，不排除會有新專責組。被問及原因時，他僅指「我們不可讓國家關閉5年」，又稱美國將進入第二階段抗疫。據報，提議並非由特朗普提出，但他不反對解散。

美媒指，白宮解散抗疫專責組近日有迹可尋，小組自2月中成立以來每日開會，但上周六（2日）及周一（4日）均無會議，特朗普亦減少讓小組成員陪同他出席記者會等。知情人士稱，財長姆紐欽等主理經濟高官近日在抗疫的角色更為顯著。另有指，特朗普的女婿兼高級顧問庫斯納領導研發研苗及擴大檢測的工作，猶如組成了影子專責組，抗疫小組解散意味庫斯納、姆紐欽等人的角色更大。