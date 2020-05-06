新冠肺炎：聯合航空削工時涉違令　工會入稟禁制

美國聯合航空行李處理員工會周二（5日）入稟，指控聯合航空接受政府援助，但同時削減航班，直指此舉違反了政府援助方案不准減員工工時的條款，遂向法院申請禁制令，阻止聯合航空有關行動。聯合航空未回應事件

因應新冠肺炎疫情，聯邦政府上月推出達2.2萬億美元（17.16萬億港元）的《經濟救助法案》（CARES Act）救市，其中向航空業提供250億美元（1950億港元）資金，但條件是受助航空公司不可在9月30日前裁員或減薪。

聯合航空最終從財政部根據上述計劃取得50億美元（390萬億港元），至上周五（1日），聯合航空在備忘錄向機隊及客服團隊表示，現時旅遊需求是零，又指即使接受了華府援助，估計公司未來數月的支出比收入仍高出數十億美元，因此稍後時間將會削減部分兼職。

有參議員批評聯合航空減工時的做法不妥，俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）計劃本周去信財政部，要求制訂守則，禁止受助航空公司在《經濟救助法案》下削減人手。

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