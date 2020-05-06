華府草擬國際協議　月球開發基地設安全區

英國傳媒周三（6日）報道，美國政府正草擬國際協議，為開發計劃尋找國際盟友及確立框架，在未來10年再次把人類送上太空；協議以美國的月球開發計劃「月亮女神」（Artemis）命名，稱為《月亮女神協議》。

報道引述知情人士指，協議目的是根據國際法設定一個法律框架，允許開發者擁有在月球表面開發的資源，並建議簽署國在未來於月球表面建立的開發基地四周設置安全區，防範敵對國家或公司在附近開發、破壞或干擾基地建設，而安全區面積取決於作業面大小。

美國是1967年《外太空條約》（Outer Space Treaty）的締約國，條約規定天體和月球「不能以主權聲索、使用、佔領等任何方式被國家佔用」。消息人士則指，安全區並非領地聲索，只是當開發者接近他人已劃定安全區的開發地，就需提前聯絡對方及協商。

華府官員計劃數周內與加拿大、日本、歐洲及阿聯酋等，有興趣開發月球的合作夥伴談判協議，不包括中國和俄羅斯。美國亦準備繞過聯合國的締約程序，直接與夥伴國家談判，理由是聯合國的締約過程時間太長，而且沒必要與不具備航天能力的國家談判。