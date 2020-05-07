為保競爭力　美商務部擬容許企業與華為合作制定5G網絡標準

英國傳媒周三（6日）引述知情人士報道，美國商務部據報即將簽署一項新規例，容許美國公司與中國通訊設備巨企華為合作，制定5G網絡的標準，藉此保持美國公司在建立5G網絡標準上對華為的競爭力。

報道指，美國商務部去年將華為列入黑名單後，美國科技公司的工程師就停止與華為合作開發有關標準，因為這些公司都不確定旗下員工可以和華為分享哪些技術和資訊。如今業界和美國政府官員都認為，這情況使美國陷入競爭劣勢，因為美國工程師在制定標準的會議中不能發聲，讓華為得到更大的發言權。

通訊業界會舉行制定協議（protocols）和技術規格（technical specifications）的會議，使不同公司的設備可以共同順暢運作。而業界標準對電訊公司來說是可觀的生意，各公司會爭相使其專利技術在有關標準所中成為不可或缺，從而為公司增加高達數十億美元的利潤。

美國商務部去年5月將華為列入「實體清單」，不但限制了美國的商品和技術售予華為，同時美國企業也對如何能參與建立業界標準的組織感到疑惑。不過，兩名消息人士透露，經過近一年的不確定狀態，美國商務部已起草一條新規定來解決有關問題。消息人士表示，這項規定仍可能會更改，但基本上允許美國公司加入華為同屬成員的標準制定機構。

美國商務部對有關草案正進行最終審查，如果獲通過將提交其他機構審批。目前尚未清楚整個過程將耗時多少，亦未知有否其他機構反對。