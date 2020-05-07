新冠肺炎：特朗普稱疫情打擊美國　比偷襲珍珠港和911還嚴重

美國目前仍然是新冠肺炎疫情最嚴重的國家，截至當地時間周三（6日）下午有近124萬人染疫，近7.3人病歿。美國總統特朗普當日形容新冠肺炎來襲，對美國的打擊更甚於偷襲珍珠港和911恐襲。

特朗普在白宮向記者說：「我們國家正受到歷來最嚴重的襲擊，比（日本偷襲）珍珠港還嚴重，比（紐約）世貿中心（遇襲倒下）更嚴重。」二戰時期，日本在1941年偷襲夏威夷珍珠港共造成逾2400人死亡；2001年的911恐襲則有近3000人喪命。

特朗普也再次就疫情向中國發炮：「這是從來未有的襲擊，這不應該發生。它（疫情）可以在源頭被阻截，它應該在源頭就被阻，它應該在中國就被阻截。」當記者問到美國急於復市會否讓更多人喪命，特朗普說：「很可能會出現這情況，但我希望不會發生。」

特朗普周二（5日）在亞利桑那州鳳凰城視察Honeywell的口罩工廠時，只戴上護目鏡但沒有按規矩戴上口罩，惹來外間指摘，他周三解釋道，他當時其實短暫時間戴過口罩，只是沒有在記者面前戴上。特朗普說記者看不見他戴口罩，他也無可奈何，而且他也問過Honeywell的總裁，對方表示他在視察期間記者時不用戴口罩。